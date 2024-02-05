Правительство Казахстана ушло в отставку

О Правительстве Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.
3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев.