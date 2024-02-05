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Правительство Казахстана ушло в отставку

Токаев принял отставку правительства.
Источник: Reuters

О Правительстве Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.

3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев.