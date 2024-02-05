Сделка с активами «Яндекса», облигации для Украины и статус радуги. Темы брифинга Пескова

В Кремле приветствует соглашение, которого достигли акционеры «Яндекса»: «“Яндекс” — это один из национальных чемпионов в национальной экономике в своей области, в области высоких технологий, одна из крупнейших компаний. Для нас, конечно, важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране».