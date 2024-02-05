Глава муниципалитета Башкирии управляет в зоне СВО беспилотниками

«Самурай» рассказал, что отряд находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Перед операторами беспилотников стоит задача обнаружения позиций противника. Координаты бойцы передают артиллерии и авиации.
В боевом подразделении рядом с «Самураем» служат бойцы и из других регионов России. Многие из них в своё время получили боевой опыт в других горячих точках. По их словам, муниципальный служащий довольно быстро освоил военное дело и ни разу не подводил сослуживцев.
«У нас прекрасный коллектив. Вот в первый раз в жизни познакомился с жителем Башкортостана — “Самураем”. Очень рад, что довелось познакомиться с ним. Он очень позитивный человек. Что касается работы на передовой, то он выполняет её на оценку “пять”», — говорит про башкирского воина житель Белгорода с позывным «Камень».
Военнослужащий с позывным «Бурый» был ранен, получил лечение. Когда он вернулся на фронт, то боевой расчёт состоял из незнакомых ему бойцов. Среди них был и «Самурай».
«“Самурай” отличный воин. Только спустя долгое время с удивлением узнал, что он у себя на родине работал чиновником. Видимо поэтому он исполнительный и добросовестный», — добавил «Бурый».
Позывной «Самурай» контрактник из Башкирии получил от своих сослуживцев. Они заметили, что воин обладает такими качествами, как мужество, спокойствие и рассудительность, которые незаменимы в экстремальных условиях.
«Мои деды воевали в годы Великой Отечественной войны, брали Берлин. Их ордена и медали, подвиги у меня перед глазами. Поэтому знаю, для чего я в зоне СВО», — отметил «Самурай».
Напомним, ранее «Самурай» обратился к землякам со словами благодарности. Он выразил признательность неравнодушным жителям республики за оказываемую гуманитарную помощь, сообщало информагентство «Башинформ».
«Горжусь своим районом, своей Республикой Башкортостан, которая оказывает гуманитарную поддержку всем нам. Мы это чувствуем прямо всем сердцем. И это помогает нам ещё лучше бить врага. Победа будет за нами», — отметил «Самурай».
Напомним, жители Башкирии могут заключить контракт с минобороны России. По вопросам контрактной службы жители республики могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218−19−19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.
В октябре 2023 года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно документу, граждане, призванные по мобилизации или поступившие на военную службу по призыву, при заключении контракта после 10 ноября 2023 года получат дополнительную выплату 100 тысяч рублей.
С октября прошлого года минимальный оклад бойцов СВО вырос до 210 тысяч рублей, сообщало информагентство «Башинформ». Заключившим контракт также полагается единоразовая выплата от Министерства обороны 195 тысяч рублей, меценаты Уфы и ряда других городов Башкирии ввели для подписавших контракт разовую выплату 100 тысяч. Таким образом, с учетом новой республиканской выплаты, контрактники получат единовременную выплату около 400 тысяч рублей.