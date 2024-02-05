Глава муниципалитета Башкирии управляет в зоне СВО беспилотниками

«У нас прекрасный коллектив. Вот в первый раз в жизни познакомился с жителем Башкортостана — “Самураем”. Очень рад, что довелось познакомиться с ним. Он очень позитивный человек. Что касается работы на передовой, то он выполняет её на оценку “пять”», — говорит про башкирского воина житель Белгорода с позывным «Камень».