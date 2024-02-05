Правительство Казахстана ушло в отставку

министром транспорта стал Марат Карабаев, который с января 2023 года возглавлял Министерство индустрии и инфраструктурного развития; министром торговли и интеграции страны был назначен Арман Шаккалиев вместо Серика Жумангарина; главой Министерства туризма и спорта стал экс-аким (губернатор) Акмолинской области Ермек Маржикпаев; Министерство культуры и информации возглавила Аида Балаева; министром внутренних дел республики стал Ержан Саденов вместо Марата Ахметжанова; на посту министра труда Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову. Тогда же Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», согласно которому в Казахстане появились пять новых министерств — Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации, Министерство промышленности и строительства.