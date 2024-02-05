Правительство Казахстана ушло в отставку

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, возложить временное исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича, членам правительства продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства», — говорится в постановлении Токаева. Документ вступает в силу со дня его подписания.
Правительство Казахстана с 11 января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов. Причина отставки не уточняется. Роман Скляр ранее занимал должность первого заместителя премьер-министра.
7 февраля в Астане состоится расширенное заседание правительства под председательством Токаева. По словам президента Казахстана, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития республики и определена тактика дальнейших действий в этом направлении.
Как пишет агентство «Казинформ», кабмин Смаилова неоднократно сталкивался с критикой после масштабных проблем с отоплением в 2022 году, четырех крупных аварий на шахтах и пожаров, жертвами которых стали десятки людей.
Предыдущая отставка правительства последовала после выборов в мажилис — нижнюю палату парламента — в марте 2023 года. По итогам голосования туда прошли шесть из семи зарегистрированных в республике партий. Большинство голосов (53,9%) получила правящая партия «Аманат», на втором месте с большим отставанием (10,9%) оказалась Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл». Выборы в мажилис состоялись досрочно в рамках завершающего этапа реформ, объявленных Токаевым после массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года.
В сентябре 2023 года Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве:
министром транспорта стал Марат Карабаев, который с января 2023 года возглавлял Министерство индустрии и инфраструктурного развития; министром торговли и интеграции страны был назначен Арман Шаккалиев вместо Серика Жумангарина; главой Министерства туризма и спорта стал экс-аким (губернатор) Акмолинской области Ермек Маржикпаев; Министерство культуры и информации возглавила Аида Балаева; министром внутренних дел республики стал Ержан Саденов вместо Марата Ахметжанова; на посту министра труда Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову. Тогда же Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», согласно которому в Казахстане появились пять новых министерств — Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации, Министерство промышленности и строительства.