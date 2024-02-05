В Башкирии ввели запрет на наличный расчет за металлолом

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что по статистике только 5% расчетов осуществляется в безналичном порядке. Так сложилось, что компании отрасли для расчета с продавцами лома снимают большие объемы наличных денег.
«<…>Неконтролируемый вывод средств стимулирует развитие теневых схем, что вызывает настороженность контролирующих органов и недоверие банков. Добросовестные участники рынка несут общие для отрасли репутационные издержки, в том числе в виде более дорогого банковского обслуживания. Отказавшись от наличных расчетов с физлицами, компании сделают движение средств прозрачным и для кредиторов, и для контрольно-надзорных органов. Вывод денежных потоков из тени будет способствовать развитию отрасли», — отметил Константин Толкачев.
Спикер парламента считает, что принятие закона позволит сократить масштабы преступных деяний со стороны поставщиков металлолома.
«Пункты сбора металлолома заинтересованы в скупке сырья и мало озабочены его происхождением, — сказал Константин Толкачев. — Поэтому любители легких денег могут приносить туда все что угодно: ограды с кладбищ, канализационные люки, мусорные баки… Получив деньги, они исчезают, и привлечь их к ответственности при обнаружении пропажи практически невозможно. При безналичных расчетах такие сделки будут оставлять цифровой след. Так что безналичные расчеты с продавцами полезны и для сокращения масштабов хищения имущества».