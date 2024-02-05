В Башкирии ввели запрет на наличный расчет за металлолом

«Пункты сбора металлолома заинтересованы в скупке сырья и мало озабочены его происхождением, — сказал Константин Толкачев. — Поэтому любители легких денег могут приносить туда все что угодно: ограды с кладбищ, канализационные люки, мусорные баки… Получив деньги, они исчезают, и привлечь их к ответственности при обнаружении пропажи практически невозможно. При безналичных расчетах такие сделки будут оставлять цифровой след. Так что безналичные расчеты с продавцами полезны и для сокращения масштабов хищения имущества».