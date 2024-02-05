Губернатор поддержал развитие речного транспорта в Воронеже

Причалы для речного транспорта планируют обустроить на набережной воронежского водохранилища. Один из них может появиться напротив парка Патриотов. Еще два предусмотрят в проектах благоустройства левобережной набережной и набережной Авиастроителей. Проект по развитию городского речного транспорта обсудили на совещании в облправительстве, которое провел губернатор Александр Гусев.
Глава региона поддержал инициативу.
— Будем аккуратно, но последовательно двигаться в сторону развития речного транспорта с перспективой возможности его наполнения общественным. У нас нет задачи стартовать с началом навигации, но, тем не менее, развивать этот сектор нужно, — подчеркнул он.
Рассказал об актуальности темы и презентовал проект на совещании руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков. Он отметил, что среди воронежцев есть запрос на развитие рекреационных зон, расположенных в акватории водохранилища, а также улучшение его экологии. Речные маршруты дадут возможности и комфортно передвигаться, и это будет еще одна возможность для путешествий и отдыха.
В облправительстве отметили, что сейчас длина судоходных путей в Воронеже составляет 39 км. Но для того, чтобы их использовать, необходима соответствующая инфраструктура. Участники совещания предложили обратиться к опыту Санкт-Петербурга. Там разработана необходимая нормативная база, а перевозки осуществляют порядка 100 судоходных компаний, на балансе которых стоит более 400 пассажирских судов.
Концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников отметил, что бизнес-сообществу интересна туристическая составляющая проекта. Например, организовать катание воронежцев и гостей города на речных трамваях и других видах водного транспорта.
Мэр Вадим Кстенин предложил сделать причал около парка «Патриотов». Реализовать этот проект можно уже в 2024 году. Обустройство пирсов необходимо предусмотреть и при благоустройстве набережных на левой стороне водохранилища.
— Нужно понять эффективность затрат и оценку правильности наших действий со стороны населения. Теперь от разового обсуждения в формате совещаний следует перейти к проектному формату реализации мероприятий. Мы должны сейчас все формализовать в документы и начать заниматься этим вопросом, — подытожил глава региона.