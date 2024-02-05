Губернатор поддержал развитие речного транспорта в Воронеже

Рассказал об актуальности темы и презентовал проект на совещании руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков. Он отметил, что среди воронежцев есть запрос на развитие рекреационных зон, расположенных в акватории водохранилища, а также улучшение его экологии. Речные маршруты дадут возможности и комфортно передвигаться, и это будет еще одна возможность для путешествий и отдыха.