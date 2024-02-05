Вице-мэр Новосибирска Скатов ищет работу с зарплатой в 500 тысяч в месяц

Напомним, что в прошлом году чиновника признали виновным в клевете. На него подал заявление депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев из-за статьи, опубликованной в Telegram-канале «Государь». Скатов не признал вину и попросил его оправдать. В итоге чиновнику назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.