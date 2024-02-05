Вице-мэр Новосибирска Скатов ищет работу с зарплатой в 500 тысяч в месяц

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет новую работу с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц.
Его резюме появилось на сайте hh.ru. В первом резюме чиновник выразил желание работать руководителем проекта. Он готов к командировкам и полной занятости.
Второе резюме — на должность PR-директора. В нем не указана желаемая зарплата, передает Сиб.фм.
Артем Скатов написал, что имеет два высших образования. Он окончил Новосибирский государственный технический университет (специалист по связям с общественностью) и Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (журналист).
Напомним, что в прошлом году чиновника признали виновным в клевете. На него подал заявление депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев из-за статьи, опубликованной в Telegram-канале «Государь». Скатов не признал вину и попросил его оправдать. В итоге чиновнику назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.