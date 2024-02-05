Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора на службу по контракту

Оснащение пункта отбора позволяет провести все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме одного окна, указали в Минобороны, добавив, что в пункте созданы все необходимые условия для размещения кандидатов — комнаты отдыха с тренажерами и телевизорами, а также столовая с бесплатным питанием.