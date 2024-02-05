Губернатор Камчатки пригласил Лукашенко посетить этот регион России

В настоящее время проходит визит в Беларусь представительной делегации Камчатского края во главе с губернатором Солодовым, которой, находясь в этой должности, впервые посещает республику. Сегодня он встречался с белорусским президентом, стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Говоря о важности взаимодействия, в том числе и развития туристической сферы, белорусский президент сказал, что всегда мечтал побывать на Камчатке.