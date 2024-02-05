Губернатор Камчатки пригласил Лукашенко посетить этот регион России

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил белорусского президента Александра Лукашенко посетить этот уникальный регион России.
В настоящее время проходит визит в Беларусь представительной делегации Камчатского края во главе с губернатором Солодовым, которой, находясь в этой должности, впервые посещает республику. Сегодня он встречался с белорусским президентом, стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Говоря о важности взаимодействия, в том числе и развития туристической сферы, белорусский президент сказал, что всегда мечтал побывать на Камчатке.
«Камчатский край — это мечта любого путешественника, в том числе и меня».
После встречи с белорусским президентом губернатор Камчатки пообщался с прессой.
«Нельзя не вспомнить слова Владимира Владимировича Путина, который назвал Камчатку мировой жемчужиной (туризма), и я сегодня воспользовался случаем и возможностью и пригласил в рамках одного из последующих визитов Александра Григорьевича Лукашенко в Россию посетить Камчатский край, воочию убедиться в его красоте».
Он подчеркнул важность достигнутых на встрече договоренностей о перспективах сотрудничества.
«Я убежден, что визит президента (Лукашенко -Sputnik) позволит дать реальный серьезный импульс к интересу в качестве туристического направления и к фиксации тех результатов, которых к этому времени мы обязательно достигнем», — отметил Солодов.
Губернатор также высказал заинтересованность развивать сотрудничество с Беларусью и по другим направлениям.
«У нас на Камчатке традиционно проходит Молодежный экономический форум, который открывал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я пригласил экологических лидеров Беларуси, молодежь присоединиться в этом году, в августе-сентябре, к нашему событию».
Кроме того, губернатор предложил организовать совместную олимпиаду школьников, где бы ребята с Камчатки писали бы работы о белорусской истории и природе, а белорусские школьники — про Камчатку.