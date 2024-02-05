Вице-министра экологии Мансура Ошурбаева задержали

По данным пресс-службы премьер-министра, Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в городе Семее. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Университет «Туран-Астана». Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК. С 2010 по 2014 годы занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК. В 2014—2016 годах был заместителем руководителя Департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК. В 2016—2017 годах являлся заместителем руководителя Департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК. С 2017 по 2019 годы руководил Департаментом экологии Астаны Министерства энергетики РК. С 2019 по 2023 год являлся директором Департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.