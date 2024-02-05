Политологи высказались об отставке Правительства

«Я думаю, что центр должен быть заинтересован в том, чтобы в регионах у нас были сильные маслихаты, которые будут реально контролировать работу акиматов. Иначе мы снова возвратимся к тому, от чего уходили. Ну и потом, правительство затянуло с разработкой Бюджетного кодекса. По Налоговому кодексу, я считаю информационно-разъяснительную работу провалили, и тем самым создали напряженность в предпринимательской среде», — говорит Уразгали Сельтеев.