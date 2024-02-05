Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа

Как указывается на сайте ведомства, генеральный директор МИДа «курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом, размещения и обслуживания дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации».
Островский окончил факультет мировой экономики Московского государственного открытого университета (2000, МГОУ сейчас входит в Московский политехнический университет) и Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) по специальности юриспруденция (2003). До работы в ЛДПР (1994) был журналистом.
Островский — заместитель главы высшего совета ЛДПР. Он был депутатом Госдумы с 2003 по 2012 год. В 2012-м на тот момент президент России Дмитрий Медведев назначил Островского временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, позднее региональный парламент утвердил его в этой должности.
В мае 2015 года Путин принял досрочную отставку Островского с поста губернатора и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября того же года, в единый день голосования, Островский, баллотировавшийся от ЛДПР, одержал победу на выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов. В 2020 году он переизбрался вновь.
17 марта прошлого года Путин принял заявление Островского об отставке с должности губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Василий Анохин, который до этого возглавлял департамент регионального развития правительства России. В сентябре он был избран губернатором.
Вязалов стал гендиректором МИДа России в 2015 году. До этого он был вице-губернатором Санкт-Петербурга (2011−2014), а ранее занимал должности первого заместителя главы Минфина (2002−2004), заместителя полномочного представителя президента в Южном федеральном округе (2004−2005) и заместителя начальника управления президента по внешней политике (2005−2011).