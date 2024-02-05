Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа

В мае 2015 года Путин принял досрочную отставку Островского с поста губернатора и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября того же года, в единый день голосования, Островский, баллотировавшийся от ЛДПР, одержал победу на выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов. В 2020 году он переизбрался вновь.