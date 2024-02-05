Расул Рысмамбетов: Отставка правительства была неминуема

При уровне накопленного негатива в обществе отставка правительства была неминуема, считает финансовый эксперт Расул Рысмамбетов. Какие факторы этому предшествовали и что следует ожидать в будущем, своим мнением он поделился с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz.
По словам финансиста, накопленные проблемы в экономике, несмотря на рост ВВП, внешней торговли и при других благоприятных макроэкономических показателях, потребуют последовательной работы еще несколько лет. Наследие экономики в ручном режиме будет разгребать не один и даже не два премьера, чтобы выйти на траекторию устойчивого экономического роста, уверен он.
«ВВП в 2023 году составил максимум, инфляция благодаря последовательной политике Нацбанка — снизилась ниже 10%, экономический блок правительства — между Сциллой и Харибдой решал вопрос увеличения внешней торговли между санкциями и этикой. Нынешний кабинет пришел после тектонических январских событий, и пока вся страна приходила в себя, началась война в Украине, с последующим санкционным противостоянием. Фактически, 2022 год — это год попыток не упасть быстро», — комментирует Расул Рысмамбетов.
По его мнению, на сильной волне популизма, попытке любой ценой успокоить людей правительство упустило момент, когда можно было совершить болезненные реформы. «Вот почему 2023 год остался годом реагирования и постепенных изменений. Отмечу активные вмешательства в экономику политических решений. К сожалению, в экономике постепенные изменения не дают быстрого эффекта, а значит — следующее правительство должно быть более активно, менее социально в краткосрочном горизонте и иметь четкий план. Более того, от следующего правительства я ожидаю активного неприятия вмешательства политики в экономику, потому что все эти якобы мелкие проекты сильно искажают экономическую картину», — резюмирует финансовый эксперт.
Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров, подписав указ «О Правительстве РК». Временно исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана возложено на Романа Скляра, ранее занимавшего должность первого заместителя премьер-министром страны.
При этом члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.
Отметим, что расширенное заседание правительства состоится уже 7 февраля. Предполагается, что на нем будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что по результатам прошлого года экономика республики адаптировалась к новым условиям и вышла на путь устойчивого развития. В результате принятых мер рост экономики составил 5,1%.
По итогам 2024 года рост экономики должен составить не менее 5,3%.