Расул Рысмамбетов: Отставка правительства была неминуема

По его мнению, на сильной волне популизма, попытке любой ценой успокоить людей правительство упустило момент, когда можно было совершить болезненные реформы. «Вот почему 2023 год остался годом реагирования и постепенных изменений. Отмечу активные вмешательства в экономику политических решений. К сожалению, в экономике постепенные изменения не дают быстрого эффекта, а значит — следующее правительство должно быть более активно, менее социально в краткосрочном горизонте и иметь четкий план. Более того, от следующего правительства я ожидаю активного неприятия вмешательства политики в экономику, потому что все эти якобы мелкие проекты сильно искажают экономическую картину», — резюмирует финансовый эксперт.