Оппозиция в Молдавии обвинила власти в дискриминации граждан

«Партия PAS (ПДС — ред.) и президент Майя Санду урезали бюджет Гагаузской автономии на сумму более 130 миллионов леев (7,3 миллиона долларов — ред.) только потому, что жители региона не поддерживают курс на европейскую интеграцию. Такое поразительное по своей наглости заявление сделал депутат от фракции правящей партии Нантой. Невольно вспоминается инаугурационная речь Санду, когда она дала клятвенное обещание быть “президентом для всех”. Как оказалось, в категорию “всех граждан” входят лишь те, кто поддерживают европейский вектор и голосуют за PAS. Ждем новых “сюрпризов” от PAS для жителей Кишинева, Бельц, Оргеева, Тараклии, Единец, Унген, Каушан, Окницы, других районов — ведь они тоже не голосовали на последних местных выборах за эту власть», — написала Параска.