Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

«Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей», — сказал собеседник агентства.
Дюжаррик напомнил, что нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены.
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.
Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.