Два кандидата на должность главы Генпрокуратуры не прошли отбор ВСП

Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него дома и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест, затем он был переведен под судебный контроль.