Два кандидата на должность главы Генпрокуратуры не прошли отбор ВСП

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) на заседании в понедельник рассмотрел заявки шести претендентов на должность генерального прокурора Молдовы. К этапу собеседований по итогу совещания были допущены только четыре кандидата.
Собеседования назначены на 22 февраля. ВСП заслушает прокуроров Игоря Демчучина, Октавиана Якимовского и Иона Мунтяну, а также юриста Андрея Коку.
Адвокаты Илие Ротару и Сергей Пержу были исключены из конкурса. По мнению ВСП, кандидатура Ротару не соответствовала выдвинутым требованиям, а Пержу не допустили к собеседованию из-за неполной информации в поданных документах.
Конкурс на должность генпрокурора был объявлен вскоре после того, как президент Майя Санду подписала указ об освобождении от должности отстраненного главу Генеральной прокуратуры Александра Стояногло.
Отстранение генпрокурора Александра Стояногло.
Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него дома и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест, затем он был переведен под судебный контроль.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.
В январе 2022-го Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля.
Президент Молдовы Майя Санду подписала 26 сентября 2023 года указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора страны, основываясь на постановлении Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года.
В октябре 2023 года ЕСПЧ признал факт нарушения права Стояногло на справедливое судебное разбирательство. Суд также обязал Молдову выплатить экс-генпрокурору компенсацию в размере 3600 евро.
Стояногло был назначен на пост генерального прокурора в 2019 году сроком на семь лет.