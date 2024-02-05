Рахим Ошакбаев: Эффективной оптимизации расходов бюджета не произошло

Ситуацию в экономике нужно менять и новым главой кабинета министров должен стать премьер с предпринимательским взглядом, который возьмёт на себя принятие сложных решений. Такое мнение выразил экономист Рахим Ошакбаев.
«Причина отставки Правительства лишь в том, что этот кабмин не оправдал возложенных на него ожиданий. Население испытывает высокую инфляцию, в стране дефицит рабочих мест. Бизнес вообще напуган повышением налогов и тем, что правительство пытается “залезть” в Kaspi-кошелек предпринимателей. Дошло до того, что в стране массово переходят на наличные», — считает Рахим Ошакбаев.
По его мнению, при правительстве Алихана Смаилова наиболее сложным оказался фискальный блок. «Несмотря на то, что президент требовал сократить трансферты из Нацфонда, они только выросли. Эффективной оптимизации расходов бюджета также не произошло. Неумелое управление инфляцией — это то, чем больше всего запомнилось правительство Смаилова», — полагает он.
Основной проблемой, по словам Рахима Ошакбаева, остаётся слабое развитие бизнеса.
«У нас отсутствует предложение денег в экономике. Кредитование бизнеса уменьшается, а потребительское кредитование растёт. Но в правительстве всячески избегают говорить о ситуации с благосостоянием населения. На фоне этого нужен премьер-предприниматель, специалист с предпринимательским взглядом, так скажем “man of factions”, который возьмёт на себя принятие сложных решений, которые многим может и не понравятся. Фундаментальные проблемы в экономике никуда не ушли. Сегодня они связаны с тотальным субсидированием на рынке нефтепродуктов, газа. Ограниченное ценообразование на рынке всех социально-значимых товаров. Бенефициаром всех субсидий остается не население, а какие-то отдельные группы, извлекающие большую прибыль», — уверен эксперт.
Напомним, 5 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О правительстве Республики Казахстан», в котором принял отставку Правительства.