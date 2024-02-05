Рахим Ошакбаев: Эффективной оптимизации расходов бюджета не произошло

«У нас отсутствует предложение денег в экономике. Кредитование бизнеса уменьшается, а потребительское кредитование растёт. Но в правительстве всячески избегают говорить о ситуации с благосостоянием населения. На фоне этого нужен премьер-предприниматель, специалист с предпринимательским взглядом, так скажем “man of factions”, который возьмёт на себя принятие сложных решений, которые многим может и не понравятся. Фундаментальные проблемы в экономике никуда не ушли. Сегодня они связаны с тотальным субсидированием на рынке нефтепродуктов, газа. Ограниченное ценообразование на рынке всех социально-значимых товаров. Бенефициаром всех субсидий остается не население, а какие-то отдельные группы, извлекающие большую прибыль», — уверен эксперт.