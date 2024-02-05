В Раде заявили, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании

При этом депутат отмечает, что если Залужный все-таки не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться успеха в политике. «Если поедет послом, то сто процентов все, Залужного как политика больше нет. Если не поедет, останется на Украине и начнет делать какую-то свою карьеру политическую, конечно, шансы есть у него, причем они не маленькие, а большие», — добавил Шевченко. По его словам, отставку главкома можно ожидать примерно 8 февраля, «плюс-минус пару дней».