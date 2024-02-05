Переводчик с китайского — востребованная профессия в Узбекистане, спрос на которую будет расти. Посол Китая

В Ташкенте по инициативе посольства Китая в рамках празднования нового года по восточному календарю состоялся первый семинар китаеведов. Посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь поддержал инициативу узбекско-китайского научно-исследовательского центра при университете востоковедения о создании ассоциации китаеведов, которая станет платформой для общения и координации усилий преподавателей китайского языка и поможет решить проблему дефицита переводчиков.
«Узбекистан первый среди стран Центральной Азии начал готовить специалистов по китайскому языку. При этом спрос на изучение китайского языка постоянно растет, около шести тысяч студентов и школьников изучают его в вузах, лицеях и школах. Но, поскольку в Узбекистане работают 2,4 тысячи китайских компаний, востребованность переводчиков тоже увеличивается», — отметил посол.
Представители образовательных учреждений, участвующие в форуме, поделились своими соображениями о планируемой ассоциации китаеведов и рассказали о насущных вопросах, решение которых поможет улучшить преподавание китайского языка.
Отмечалось, что число учебных заведений, в которых преподают китайский язык, необходимо увеличить, особенно в регионах республики. И помочь им с оснащением библиотек и специализированных кабинетов с интерактивными досками для онлайн-обучения. Для совершенствования обучения целесообразно разработать современные учебники и обновленные методические пособия, а также организовать курсы повышения квалификации для преподавателей китайского языка.
В числе актуальных проблем — нехватка переводчиков-синхронистов и подготовка переводчиков с китайского на узбекский язык, обучение для которых также необходимо организовать. Как и наладить всестороннюю поддержку курсов узбекского языка для китайцев, живущих в Узбекистане.
Предложение о координации перевода узбекских книг и фильмов на китайский язык поступило от представителей института Конфуция в Ташкенте. А руководитель института Конфуция в Самарканде сообщил, что вуз нуждается в здании, отметив также, что нельзя изучать язык в отрыве от изучения культуры и обычаев.
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Напомним, что в числе документов, подписанных во время визита Мирзиёева в Китай, есть соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Министерством образования КНР в области обучения китайскому языку.