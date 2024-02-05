Переводчик с китайского — востребованная профессия в Узбекистане, спрос на которую будет расти. Посол Китая

Отмечалось, что число учебных заведений, в которых преподают китайский язык, необходимо увеличить, особенно в регионах республики. И помочь им с оснащением библиотек и специализированных кабинетов с интерактивными досками для онлайн-обучения. Для совершенствования обучения целесообразно разработать современные учебники и обновленные методические пособия, а также организовать курсы повышения квалификации для преподавателей китайского языка.