Президент Польши разъяснил свои сомнения по поводу возвращения Крыма Украине

«Тема, которую затронула редакция (канала Zero.— “Ъ”), была очень серьезной, и мои мысли отчасти вернулись к различным дискуссиям, которые я слышу на международной арене. Что касается нашей позиции относительно российской агрессии против Украины… она основана на восстановлении международного права, что означает возвращение Украины к ее международно признанным границам… в том числе и возвращение Крыма», — сказал президент во время визита в Кению (цитата по польскому порталу Interia Wydarzenia).
В опубликованном 2 февраля интервью каналу Zero господин Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым. При этом он подчеркнул, что верит в то, что ей удастся вернуть Донецк и Луганск. «Крым — особое место, в том числе и по историческим причинам, потому что он долгое время находился под контролем России», — сказал тогда президент.
Слова Анджея Дуды о Крыме в соцсети X прокомментировал посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он подчеркнул, что Крым является территорией Украины, и заявил, что эта позиция основана на нормах международного права.