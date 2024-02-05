Президент Польши разъяснил свои сомнения по поводу возвращения Крыма Украине

В опубликованном 2 февраля интервью каналу Zero господин Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым. При этом он подчеркнул, что верит в то, что ей удастся вернуть Донецк и Луганск. «Крым — особое место, в том числе и по историческим причинам, потому что он долгое время находился под контролем России», — сказал тогда президент.