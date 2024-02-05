5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД в электоральную кампанию привлечет к охране порядка курсантов ведомственных вузов и дружинников. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Купченя.

«Министерство внутренних дел будет привлекать к охране порядка в том числе курсантов ведомственных учреждений образования. Мы это делали и раньше. Кроме того, исходя из практики предыдущих электоральных кампаний, мы будем привлекать к участию в том числе общественные формирования. Это ветеранские организации не только органов внутренних дел, но и других правоохранительных органов», — сказал Александр Купченя.

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Он также обратил внимание на созданные добровольные дружины, которые оказывают содействие в охране правопорядка органам внутренних дел. «Это и Белорусский республиканский союз молодежи, в первую очередь наша студенческая молодежь. Их мы будем также привлекать к обеспечению охраны порядка в местах, где находятся избирательные участки. Мы полностью готовы обеспечить порядок и каких-то угроз в настоящее время мы не фиксируем», — заключил Александр Купченя.