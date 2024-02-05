Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном

В интервью YouTube-каналу «Прямой» военный заявил, что президенту Владимиру Зеленскому следует задуматься в первую очередь о своей непригодности.
По мнению генерала, необходимости замены Залужного нет.
«Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя», — добавил Кривонос.
Офицер считает, что обновление кадров в украинской армии не представляется возможным, так как сейчас в стране трудно найти людей с опытом, который есть у Залужного.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию. По мнении политика, это «пенсия» для главкома, оттуда он уже не вернется назад.