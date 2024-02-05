Казахстан возглавит Международную конференцию МАГАТЭ по ядерной безопасности

Также символично, что высокая честь возглавить данный авторитетный форум выпало в год 30-летия членства нашей страны в МАГАТЭ. Казахстан заработала безупречный статус важного члена Агентства, признана мировым лидером в производстве урана, обладает богатым опытом в обеспечении мер безопасности на ядерных объектах, а также разместила на своей территории уникальный объект — Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.