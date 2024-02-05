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Казахстан возглавит Международную конференцию МАГАТЭ по ядерной безопасности

В здании венского отделения ООН состоялся совместный брифинг Постоянного представителя РК при международных организациях Мухтара Тлеуберди и Постоянного представителя Австралии Йен Биггса, посвященный вопросам подготовки Международной конференции по ядерной безопасности (ICONS-2024) под эгидой МАГАТЭ, передает ИА El.kz со ссылкой на МИД.
Источник: gov.kz

Международная конференция ICONS-2024 пройдет 20—24 мая в Вене под совместным председательством Казахстана и Австралии. Мероприятие традиционно станет одним из ключевых мероприятий на венской площадке, которое соберет глав внешнеполитических и профильных ведомств, а также более 2000 экспертов в сфере ядерной безопасности из 178 государств-членов МАГАТЭ.

Основываясь на достижениях, достигнутых на предыдущей ICONS-2020, предстоящая конференция станет площадкой для представления значительных успехов государств-членов МАГАТЭ в области ядерной безопасности. Положительная динамика по универсализации обязательных и рекомендательных правовых инструментов Агентства в сфере ядерной безопасности свидетельствует о возросшей приверженности государств усилению контроля ядерных материалов и других радиоактивных веществ.

Также символично, что высокая честь возглавить данный авторитетный форум выпало в год 30-летия членства нашей страны в МАГАТЭ. Казахстан заработала безупречный статус важного члена Агентства, признана мировым лидером в производстве урана, обладает богатым опытом в обеспечении мер безопасности на ядерных объектах, а также разместила на своей территории уникальный объект — Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Казахстану и Австралии предстоит важная миссия — возглавить переговорный процесс по выработке итогового документа Конференции — Министерской декларации ICONS-2024, которая призвана стать дорожной картой на пути дальнейшего продвижения мирного использования атомной энергии, усиления физической безопасности на ядерных объектах, обеспечения эффективного обмена опытом и знаниями в рамках международного сотрудничества.