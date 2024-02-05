Казахстан возглавит Международную конференцию МАГАТЭ по ядерной безопасности

Международная конференция ICONS-2024 пройдет
Основываясь на достижениях, достигнутых на предыдущей ICONS-2020, предстоящая конференция станет площадкой для представления значительных успехов государств-членов МАГАТЭ в области ядерной безопасности. Положительная динамика по универсализации обязательных и рекомендательных правовых инструментов Агентства в сфере ядерной безопасности свидетельствует о возросшей приверженности государств усилению контроля ядерных материалов и других радиоактивных веществ.
Также символично, что высокая честь возглавить данный авторитетный форум выпало в год 30-летия членства нашей страны в МАГАТЭ. Казахстан заработала безупречный статус важного члена Агентства, признана мировым лидером в производстве урана, обладает богатым опытом в обеспечении мер безопасности на ядерных объектах, а также разместила на своей территории уникальный объект — Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.
Казахстану и Австралии предстоит важная миссия — возглавить переговорный процесс по выработке итогового документа Конференции — Министерской декларации ICONS-2024, которая призвана стать дорожной картой на пути дальнейшего продвижения мирного использования атомной энергии, усиления физической безопасности на ядерных объектах, обеспечения эффективного обмена опытом и знаниями в рамках международного сотрудничества.