Боррель назвал способ увеличения поставок снарядов Украине

Вместе с тем в начале 2024 года главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов обратились с призывом «удвоить» усилия по поддержке Украины, в том числе в срочном порядке обеспечить ее боеприпасами, дронами и средствами ПВО. По их мнению, необходимость этого шага обусловлена сроками попадания новых вооружений на поле боя только к следующему году.