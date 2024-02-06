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В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в хамской манере отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта Киева против российского Ил-76.
Источник: AP 2023

Во время брифинга Патель отказался прямо отвечать на поставленный вопрос. Затем он поинтересовался у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Представитель Госдепа также отказался комментировать сам теракт, заявив, что «позволит партнерам на Украине говорить о нем».

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.

Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.

Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.

В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.

Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций нет. В западных СМИ ситуацию стараются замять.

дипломатия