В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76

Во время брифинга Патель отказался прямо отвечать на поставленный вопрос. Затем он поинтересовался у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».
Представитель Госдепа также отказался комментировать сам теракт, заявив, что «позволит партнерам на Украине говорить о нем».
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций нет. В западных СМИ ситуацию стараются замять.