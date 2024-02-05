Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине

Ранее польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский усомнился в способности Украины удержать фронт и выжить без помощи Запада. Он пояснил, что пакет помощи Киеву от Европейского союза на 50 миллиардов евро вряд ли облегчит положение страны. По его мнению, в первую очередь эти средства пойдут на выплату долгов Украины.