В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины».
Также Министерством транспорта было поручено сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.
Утром 21 января произошло возгорание на газовом терминале «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. В компании позднее сообщили, что технологический процесс на терминале приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.