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В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В морских портах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом говорится на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
Источник: © РИА Новости

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины».

говорится в распоряжении

Также Министерством транспорта было поручено сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

Утром 21 января произошло возгорание на газовом терминале «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. В компании позднее сообщили, что технологический процесс на терминале приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.