Небензя: США пытаются втянуть в вооружённый конфликт все страны Ближнего Востока

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», — подчеркнул дипломат.
Небензя напомнил, что каждодневные бомбардировки, которые уносят жизни мирных граждан, как нельзя лучше демонстрируют агрессивную сущность американской политики. Подобные бандитские действия несут угрозу для безопасности всего мира.
Напомним, США и Британия ежедневно наносят ракетные удары по объектам йеменских хуситов с 12 января. А несколькими днями ранее в перекрестье прицела американских самолётов попали цели на территории Ирака и Сирии.