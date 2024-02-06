Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето, — отмечается в сообщении. — Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности».