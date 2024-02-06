Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Байден сообщил о встрече с покойным президентом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, с таким утверждением он выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News.
Источник: © РИА Новости

«Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад», — говорится в публикации.

На опубликованном видеоролике глава Белого дома рассказывал собравшимся о встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании.

«Я сел и сказал: “Америка вернулась”. И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: “Ну и на сколько же она вернулась?” — рассказал Байден.

Как отмечается в публикации, президент США, вероятно, имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз допустил оговорку.

Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны. Миттеран стал самым пожилым президентом Франции в прошлом веке и умер в 1996 году в возрасте 79 лет.

Байден Джо