Байден сообщил о встрече с покойным президентом

«Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад», — говорится в публикации.
На опубликованном видеоролике глава Белого дома рассказывал собравшимся о встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании.
«Я сел и сказал: “Америка вернулась”. И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: “Ну и на сколько же она вернулась?” — рассказал Байден.
Как отмечается в публикации, президент США, вероятно, имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз допустил оговорку.
Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны. Миттеран стал самым пожилым президентом Франции в прошлом веке и умер в 1996 году в возрасте 79 лет.