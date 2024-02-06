СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США

При этом о публичных случаях угроз в адрес экс-постпреда США в ООН известно не много. К примеру, ABC, как и другие СМИ, отмечают, что Хейли уже сталкивалась с рядом случаев «сваттинга» — ложных сообщений о серьезных инцидентах по месту проживания «жертвы». При этом такая «стратегия» довольно распространена в США, о чем говорят регулярные случаи таких вымышленных угроз.