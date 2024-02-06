СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США

При этом о публичных случаях угроз в адрес экс-постпреда США в ООН известно не много. К примеру, ABC, как и другие СМИ, отмечают, что Хейли уже сталкивалась с рядом случаев «сваттинга» — ложных сообщений о серьезных инцидентах по месту проживания «жертвы». При этом такая «стратегия» довольно распространена в США, о чем говорят регулярные случаи таких вымышленных угроз.
Одним из последних угрозу о бомбе получил судья Артур Энгорон, рассматривающий гражданский иск против Трампа. Хулиганы также вызывали полицию и к республиканке Марджори Тейлор Грин.
Сама Хейли, как пишет WSJ, «подтвердила» газете, что запросила предоставление защиты. При этом она так и не раскрыла причины решения. СМИ при этом напрямую указывает — «из-за растущих угроз».
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.