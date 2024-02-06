По поручению президента Красноярскому краю разработали госпрограмму развития туризма

Напомним, разработать и утвердить ее поручил президент РФ Владимир Путин, который в ходе августовского совещания о социально-экономическом развитии региона отметил его высокий туристический потенциал.
Как рассказал губернатор Михаил Котюков, в последние годы темп роста турпотока в крае стремительно растет. Чтобы привлечь еще больше туристов, планируется строить соответствующую инфраструктуру, создавать обустроенные места комфортного семейного отдыха для жителей и гостей региона.
«С коллегами на федеральном уровне несколько раз за прошедшее время обсуждали подходы к этой программе. Я рассматриваю туризм как возможность запустить экономические проекты во многих наших муниципальных образованиях. Развитие отрасли позволяет создавать не только новые объекты размещения и сервиса, но и новые рабочие места в смежных отраслях, увеличивает валовый региональный продукт. При всем многообразии, которое есть у природно-ресурсного блока, туризм совершенно точно может занять свое достойное место в экономике региона, дав в том числе мультипликативный эффект на более чем 30 смежных отраслей».
«Пристальное внимание уделим поддержке бизнеса и созданию условий для входа инвесторов в отрасль. Особенно важно не только увеличить номерной фонд, но и простимулировать развитие семейной и развлекательной инфраструктуры. Здесь предложен целый перечень новых инструментов. Важно также повышать уровень сервиса и работать с кадрами в туризме, ведь именно они становятся проводниками в наш край», — подчеркнула Филатова.
Приоритетными для развития дестинаций и маршрутов станут природный парк «Ергаки», село Шушенское как один из этнографических центров страны, территории вокруг Красноярска и Красноярского моря, путешествия по Енисею, а также уникальные для мирового туристического рынка маршруты на плато Путорана и Северный полюс.
На выполнение программы заложено 5,47 млрд рублей. Предусмотрены инструменты финансовой поддержки, среди которых — субсидии муниципальным образованиям, туроператорам, некоммерческим организациям и юридическим лицам, гранты турфирмам на программы социального туризма. Также Михаил Котюков поручил уделить особое внимание синхронизации региональных и федеральных мер поддержки, привлечению молодежи и подготовке кадров в индустрии, использованию возможностей регионального бизнеса в целях развития инфраструктуры отрасли.
«Поручение президента выполним в срок — утвердим госпрограмму до 1 марта», — заявил губернатор.
Справка: Согласно оценке Росстата, туристский поток Красноярского края составляет 2 036 076 турпоездок. Это новый показатель, который фиксируется с 2022 года. Прирост турпотока 2022 года к 2021-му в РФ составил 9,8%, в СФО — 14,1%, в Красноярском крае — 20,2%. За три квартала 2023 года в крае побывали около 1,8 млн туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022-го. На сегодня на территории региона работают 55 региональных туроператоров, 458 гостиниц, отелей, хостелов и других мест размещения.