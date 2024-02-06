По поручению президента Красноярскому краю разработали госпрограмму развития туризма

«С коллегами на федеральном уровне несколько раз за прошедшее время обсуждали подходы к этой программе. Я рассматриваю туризм как возможность запустить экономические проекты во многих наших муниципальных образованиях. Развитие отрасли позволяет создавать не только новые объекты размещения и сервиса, но и новые рабочие места в смежных отраслях, увеличивает валовый региональный продукт. При всем многообразии, которое есть у природно-ресурсного блока, туризм совершенно точно может занять свое достойное место в экономике региона, дав в том числе мультипликативный эффект на более чем 30 смежных отраслей».