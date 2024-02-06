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Екатерине Мизулиной пришлось объясняться с полицией в Екатеринбурге

В Екатеринбурге глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина объяснялась с полицией во время закрашивания граффити с рекламой наркошопов. Вместе с общественниками она начала эту работу накануне вечером.

Спорная ситуация возникла, когда общественники начали закрашивать граффити на фасаде здания по улице Московской. Мизулина отметила, что граффити было обнаружено рядом со зданием школы и прокуратуры.

«Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник зданий, который очень возмущался. Интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити? Мы предложили вызвать полицию. Приехал сотрудник полиции и поблагодарил нас за работу», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург 4 февраля. В день приезда глава «Лиги безопасного интернета» побывала на концерте своего товарища, певца Shaman в «Екатеринбург-Экспо». На следующий день Мизулина провела встречу с учениками школы № 1 на ВИЗе.