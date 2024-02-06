Екатерине Мизулиной пришлось объясняться с полицией в Екатеринбурге

Спорная ситуация возникла, когда общественники начали закрашивать граффити на фасаде здания по улице Московской. Мизулина отметила, что граффити было обнаружено рядом со зданием школы и прокуратуры.
«Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник зданий, который очень возмущался. Интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити? Мы предложили вызвать полицию. Приехал сотрудник полиции и поблагодарил нас за работу», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург 4 февраля. В день приезда глава «Лиги безопасного интернета» побывала на концерте своего товарища, певца Shaman в «Екатеринбург-Экспо». На следующий день Мизулина провела встречу с учениками школы № 1 на ВИЗе.