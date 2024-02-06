Екатерине Мизулиной пришлось объясняться с полицией в Екатеринбурге

«Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник зданий, который очень возмущался. Интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити? Мы предложили вызвать полицию. Приехал сотрудник полиции и поблагодарил нас за работу», — написала Мизулина в своем telegram-канале.