По указу президента России в Приморье сменился начальник управления Росгвардии

В Приморье назначили нового начальника регионального управления Росгвардии. По указу президента РФ Владимира Путина им стан полковник полиции Петр Рыбаков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подробности — в материале.
Петр Рыбаков родился 23 сентября 1973 года в Калужской области. В период с 1997 по 2017 год он жил в Хабаровском крае, где проходил службу на различных должностях в МВД России.
В 2017 году он вступил в Росгвардию. Здесь он возглавил отдел по контролю за организацией деятельности подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственному контролю.
В 2023 году он переехал в Амурскую область и занял должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.