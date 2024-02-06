Решение Президента привело к строительному буму в Хабаровском крае

Последние несколько лет Хабаровский край переживает настоящий строительный бум. В регионе возводят новые производственные площади, жилищные комплексы и объекты социального значения. И, конечно, строители нуждаются в качественных и доступных материалах для производства работ.
В течение долгого периода времени развитие строительной отрасли в регионе тормозило недостаточное количество производимого непосредственно у нас материала. Длинное логистическое плечо доставки из центральных регионов приводило к удорожанию продукции и, соответственно, к удорожанию стоимости квадратного метра готовой постройки.
«Решить проблему самообеспеченности региона строительными материалами помогла инициатива президента РФ Владимира Путина по созданию в регионе промышленно-строительного кластера. Глава государства справедливо отметил, что дефицит строительных материалов — острая специфическая проблема Дальнего Востока, решить которую можно за счет организации производства этой продукции в регионе», — отметил и. о. министра строительства края Алексей Дубов.
Если же говорить о конкретных результатах, то в прошлом году краевые предприятия произвели щебня — 2 196,37 тысячи кубических метров (86,7%), керамического кирпича — 30,7 миллиона штук (95,2%), теплоизоляционных материалов — 1 029,96 тысячи кубических метров (103,1%), сборного железобетона — 312,69 тысячи кубических метров (104,9%), строительных смесей около 49,72 тысячи тонн (111,7%). Наибольший рост пришелся на производство бетона, готового для заливки — 504,93 тысячи кубических метров (126%).
Таким образом, край успешно решает задачу по закрытию собственной потребности в строительных материалах. Более того — край готов стать поставщиком готовой продукции для других регионов Дальнего Востока, в которых в силу демографических или географических причин ставка на развитие собственного стройкомплекса нецелесообразна.