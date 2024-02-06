Решение Президента привело к строительному буму в Хабаровском крае

Последние несколько лет Хабаровский край переживает настоящий строительный бум. В регионе возводят новые производственные площади, жилищные комплексы и объекты социального значения. И, конечно, строители нуждаются в качественных и доступных материалах для производства работ.

В течение долгого периода времени развитие строительной отрасли в регионе тормозило недостаточное количество производимого непосредственно у нас материала. Длинное логистическое плечо доставки из центральных регионов приводило к удорожанию продукции и, соответственно, к удорожанию стоимости квадратного метра готовой постройки.

«Решить проблему самообеспеченности региона строительными материалами помогла инициатива президента РФ Владимира Путина по созданию в регионе промышленно-строительного кластера. Глава государства справедливо отметил, что дефицит строительных материалов — острая специфическая проблема Дальнего Востока, решить которую можно за счет организации производства этой продукции в регионе», — отметил и. о. министра строительства края Алексей Дубов.

Летом 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах социального и экономического развития макрорегиона. В рамках реализации указа на территории края был создан промышленно-строительный кластер, который на данный момент включает в себя 27 предприятий. За 2023 год резиденты кластера произвели продукции на 6,8 миллиарда рублей. Индекс производства составил 104,4%.