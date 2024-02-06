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Сегодня станет известно имя нового премьер-министра Казахстана

В пресс-службе партии Amanat подтвердили, что сегодня, 6 февраля 2024 года, состоится заседание фракции. Предполагается, что в его рамках будет рассматриваться кандидатура премьер-министра Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Главной политической новостью стала отставка правительства и уход Алихана Смаилова с поста премьер-министра.

Как рассказал нам информированный источник, сегодня в 11:00 состоится заседание фракции партии Amanat, на которой будет выдвигаться кандидатура премьера.

Корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь партии Amanat подтвердил, что заседание фракции будет сегодня, однако он не уточнил по времени. Известно также, что СМИ на это мероприятие не приглашали.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ушло в отставку перед расширенным заседанием, которое назначено на 7 февраля 2024 года. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр.