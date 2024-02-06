Чего не хватило Кабмину Смаилова, чтобы сохранить доверие президента — аналитик

При этом он напомнил, что нужно понимать неблагоприятную экономическую конъюнктуру, на фоне которой рост экономики Казахстана в 2023 году составил 5,1%. Инфляция была снижена в 2 раза. Активизировалась работа по привлечению в экономику иностранных инвестиций. В 2022—2023 годах их годовой объем составлял порядка 26−28 миллиардов долларов.