Чего не хватило Кабмину Смаилова, чтобы сохранить доверие президента — аналитик

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Уход правительства стал достаточно неожиданным для президента, считает директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.
Экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов высказался в соцсетях после своей отставки.
По его словам, Кабмин Смаилова значительно видоизменился за время своей работы. Например, министерство образования было разделено на министерство науки и высшего образования и министерство просвещения.
«После выборов депутатов мажилиса правительство сложило свои полномочия. При этом по факту, с незначительными изменениями в составе и с Алиханом Смаиловым в качестве премьера продолжило свою работу до вечера пятого февраля».
Говоря об отставке Кабмина, которую накануне принял глава государства, он отметил: не исключено, что на расширенном заседании, запланированном на 7 февраля 2024 года, глава государства обозначит набор четких показателей, достижение которых от требует от правительства.
Кто возглавит правительство Казахстана после внезапной отставки — мнение экспертов.
«Уже сейчас СМИ начинают говорить о том, что основной причиной отставки стала слабая работа по экономическому направлению».
При этом он напомнил, что нужно понимать неблагоприятную экономическую конъюнктуру, на фоне которой рост экономики Казахстана в 2023 году составил 5,1%. Инфляция была снижена в 2 раза. Активизировалась работа по привлечению в экономику иностранных инвестиций. В 2022—2023 годах их годовой объем составлял порядка 26−28 миллиардов долларов.
Ограничились полумерами
Однако, подчеркнул Тажибаев, страну в период премьерства Смаилова потрясли ряд крупных аварий на ТЭЦ. Инфляция, даже несмотря на снижение, является рекордной в рамках ЕАЭС. Дают о себе знать инфраструктурные проблемы. С нехваткой питьевой воды, вызвавшей недовольство граждан, столкнулась Астана, перечислил он.
«Чего не хватило, чтобы сохранить “вотум доверия”? Скорее всего решительности. Бывший премьер показал себя в “фискальщиком”, в большей степени делая основной упор на вопросы бюджетного планирования и повышения налогов».
По его оценке, неблагополучным остается бизнес-климат, в Казахстане после года работы на плаву остаются три из десяти начавших работу бизнес-проектов.
«По факту, от правительства Смаилова не удалось дождаться ни одной полностью успешной и доведенной до конца реформы в сфере экономики. Все ограничивалось полумерами», — подчеркнул он. Стране нужен технократ?
ВРИО премьер-министра Роман Скляр, продолжил аналитик, в бывшем правительстве курировал вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ, вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие.
Чем Роман Скляр запомнился на посту первого вице-премьера
«Справедливо утверждать, что Скляр — технократ, и именно технократа очень не хватает в высшем управленческом звене Казахстана», — считает Тажибаев.
Говоря о технократах подразумевают такое правительство, которое состоит из специалистов и формирующееся по неидеологическим принципам, отметил он.
«Для Казахстана с его низко диверсифицированной экономикой крайне важно в ускоренном темпе провести реальную индустриализацию, решить проблемы сельского хозяйства, улучшить бизнес- климат».
Только так удастся снизить градус социального напряжения. А лучше всего, как показывает опыт мирового развития такие вопросы решают технократы, которые подходят к вопросам прагматично, работают с теми ресурсами которые есть, и не планируют трат под «будущие доходы», заключил Алибек Тажибаев.