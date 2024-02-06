В ходе диалога журналист Пирс Морган спросил Сунака, в каком состоянии на данный момент находятся Вооруженные силы Великобритании, и способен ли Лондон на качественную оборону.
«Да, и моя первая задача — обеспечить всем безопасность», — ответил политик.
Он также подчеркнул, что в последнее время правительство увеличило инвестиции в оборонную сферу.
Накануне, 4 февраля, премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн заявил, что в Европе нужно создать оборонительный союз для укрепления своей безопасности. Кроме того, немецкий политик добавил, что можно использовать ядерный арсенал для сдерживания РФ.
Как указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в Евросоюзе (ЕС) создают образ России как врага, для того чтобы отвлечь внимание от экономических проблем.
Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения стран НАТО Steadfast Defender 2024 стартовали 24 января. Они будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих.
18 января агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих государств, предупреждая о якобы скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных России на Украине и пророчат, что в дальнейшем Москва «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ничего подобного в планах России нет, но страна готова к любым выпадам Североатлантического альянса.