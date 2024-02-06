Бойцы СВО массово обращаются за социальной помощью в Новосибирской области

«У нас есть очень большой запрос на социальные услуги и работу в социальной сфере от военнослужащих, которые были в зоне специальной военной операции и сейчас вернулись», — пояснила Незамаева.
Она отметила, что многие бывшие военные хотели бы переквалифицироваться и получить другие профессии, в том числе профессию соцработника. Спикер добавила, что сейчас в сфере есть необходимость в обновлении кадров, в том числе за счет привлечения молодых специалистов.
Кроме того, в ближайшее время планируется создание специального центра профессиональной переподготовки, с помощью которого удастся сократить дефицит кадров среди социальных работников и увеличить интерес к профессии.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что новосибирский общественник поблагодарил Путина за похвалу волонтеров СВО.