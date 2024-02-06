Бойцы СВО массово обращаются за социальной помощью в Новосибирской области

Она отметила, что многие бывшие военные хотели бы переквалифицироваться и получить другие профессии, в том числе профессию соцработника. Спикер добавила, что сейчас в сфере есть необходимость в обновлении кадров, в том числе за счет привлечения молодых специалистов.