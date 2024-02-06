На Украине заявили об оказавшемся в ловушке Зеленском

«А если вы забираете у общества и даже его убеждаете, потому что большинство украинцев тоже так считают, убеждаете, что вас сейчас менять не нужно, то единственный выход — это победа», — заявил он.
Гайдай подчеркнул, что сегодня на Украине понимают, что конфликт затягивается. По его словам, гражданам стали заметны большие ошибки властей и «невозможность решать самые важные вопросы нашего выживания». Политтехнолог добавил, что для Верховной Рады время прошло, поскольку у нее нет реальной легитимности. Он также отметил, что Зеленскому конституция не позволит сохранить свой пост после истечения каденции.
«Переизбраться снова, когда нет победы, а конфликт затягивается, будет сложно», — сказал Гайдай. В связи с этим, по его словам, Украина столкнулась с типичным политическим кризисом. Он заявил, что военно-политическое руководство страны не может поменять курс, а у граждан «нет возможности легитимно его сменить».
Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года. Зеленский их фактически отменил, продлив действие военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Зеленского от выборов стремлением украинского политика как можно дольше оставаться у власти. «Мы слышали, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — отметил министр.