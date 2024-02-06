На Украине заявили об оказавшемся в ловушке Зеленском

Гайдай подчеркнул, что сегодня на Украине понимают, что конфликт затягивается. По его словам, гражданам стали заметны большие ошибки властей и «невозможность решать самые важные вопросы нашего выживания». Политтехнолог добавил, что для Верховной Рады время прошло, поскольку у нее нет реальной легитимности. Он также отметил, что Зеленскому конституция не позволит сохранить свой пост после истечения каденции.