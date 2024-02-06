310 лет Нижегородской области

Торжище на Волге берет свое начало еще в XIII веке. С переносом в 1817 году от стен Макарьевского монастыря на мыс Стрелка Нижегородской ярмарки за Нижним Новгородом закрепилось звание торговой столицы и «кармана» России. На последнюю ярмарку в Макарьев в 1816 году было привезено товаров на 14,5 млн рублей ассигнациями, а на «пробную» в Нижнем Новгороде — на 92,6 млн рублей ассигнациями (24 млн серебром). В 1881 году привоз товара достиг уже 246 млн рублей серебром. Нижегородская ярмарка стала центром не только внутрироссийской, но и международной торговли, а также главным распределительным центром товаров для Волжского бассейна, европейской части России и Сибири.