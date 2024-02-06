310 лет Нижегородской области

Нижегородская земля — это регион с богатым историко-культурным наследием, развитой экономикой и комфортной социальной инфраструктурой, сегодня он обладает потенциалом для дальнейшего развития, привлекает предпринимателей, инвесторов и туристов. Административный центр — город Нижний Новгород — в 2022 году занял четвертое место среди крупнейших городов России по качеству городской среды по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Исторические документы содержат много дат и фактов о заселении территории будущей Нижегородской области, появлении здесь первых городов и территориальных образований. К концу I тыс. н. э. регион заселен финно-угорскими племенами. Заселенность территории правобережной окско-волжской части нынешней Нижегородской области была невелика. К
С основанием первых городов — Городца (между 1164 и 1171 годом) и Нижнего Новгорода (1221 год), Нижегородский регион стал формироваться как политико-географическая единица.
В 1341 году было образовано Нижегородско-Суздальское княжество, столицей которого в 1350 году стал Нижний Новгород. В те времена Нижегородско-Суздальское княжество наравне с другими соперничало за право стать столицей Русских земель, но уступило Москве и вошло в состав Великого княжества Московского.
Нижегородская земля хранит еще много знаменательных дат. В 1612 году Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, созванное в Нижнем Новгороде, освободило страну от польских интервентов. В результате губернской реформы Петра I Нижний Новгород сперва причислен к Казанской губернии, но 6 февраля (26 января по старому стилю) государь указал: «…Нижегородской губернии быть особо…». С этой знаменательной даты отсчитывается новый этап развития Нижегородского региона.
Территория и население
Сегодня площадь Нижегородской области — 76,6 тыс. кв. км. Для сравнения, в 1794 году эта цифра составляла 48,8 тыс. кв. км.
За последние два века число жителей региона выросло в три раза. На 1 января 2023 года в Нижегородкой области проживало 3082 тыс. человек, в 1816 году — 934 тыс. человек.
80% жителей региона — горожане, на селе живет каждый пятый нижегородец.
200 лет назад горожане составляли 2% населения. Нижегородок, как и 200 лет назад, так и по последним данным, было больше, чем нижегородцев. На 1 января 2023 года мужчины составляли 45% населения, женщины — 55%. В 1816 году — 48% и 52% соответственно.
Промышленный регион
С XVIII века Нижегородская губерния становится промышленным центром России. В 1757 году здесь создан один из старейших центров металлургии в стране, когда тульские промышленники братья Иван и Андрей Баташевы на базе месторождений железных руд возвели в окрестностях муромских лесов три металлургических завода: Верхний, Средний и Нижний Выксунский (сегодня — Выксунский металлургический завод).
В XIX — XX веках в регионе появляются промышленные гиганты: Сормовский судостроительный завод (1849 год), Торговый дом Емельяна Башкирова с сыновьями (1885 год), Мордовщиковская судоверфь (1907 год, сегодня — ОАО «Окская судоверфь»), Завод минеральных кислот (1915 год, сегодня — ООО «Корунд»), Горьковский автомобильный завод (1932 год), Павловский автобусный завод (1932 год), Нижегородский машиностроительный завод (1932 год), Авиастроительный завод «Сокол» (1932 год) и другие.
Сегодня обрабатывающая промышленность составляет основу экономики региона, вносит наибольший вклад (26,5% по итогам 2021 года) в отраслевую структуру валовой добавленной стоимости. В Нижегородской области действуют: крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс, предприятия металлургического, химического направлений, а также предприятия автомобильной промышленности и по производству автокомпонентов. Кроме того, в регионе мощный оборонно-промышленный комплекс.
В 1862 году в Нижегородской губернии работало 474 завода и фабрики, а спустя 160 лет, уже в Нижегородской области, на конец 2022 года функционировало 7 тыс. предприятий и организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим видам деятельности составил 1663,7 млрд рублей, индекс промышленного производства — 101,3%. Нижегородский регион характеризуется мощным промышленным потенциалом, занимая по итогам 2022 года третье место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженной продукции обрабатывающих видов деятельности и десятое место среди регионов России.
Карман России
Торжище на Волге берет свое начало еще в XIII веке. С переносом в 1817 году от стен Макарьевского монастыря на мыс Стрелка Нижегородской ярмарки за Нижним Новгородом закрепилось звание торговой столицы и «кармана» России. На последнюю ярмарку в Макарьев в 1816 году было привезено товаров на 14,5 млн рублей ассигнациями, а на «пробную» в Нижнем Новгороде — на 92,6 млн рублей ассигнациями (24 млн серебром). В 1881 году привоз товара достиг уже 246 млн рублей серебром. Нижегородская ярмарка стала центром не только внутрироссийской, но и международной торговли, а также главным распределительным центром товаров для Волжского бассейна, европейской части России и Сибири.
Сегодня в Нижегородской области насчитывается 19 тыс. организаций по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств» и 22 тыс. индивидуальных предпринимателей, работающих в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Оборот розничной торговли Нижегородского региона составил в 2022 году 971 млрд рублей, это — третье место среди регионов Приволжского федерального округа и девятое — в России.
Земля изобретателей
Нижегородская земля издавна славилась научными талантами и именитыми изобретателями. Имя гениального нижегородского механика-самоучки И. П. Кулибина стало нарицательным. Кроме него, всероссийскую славу получили математик, создатель неэвклидовой геометрии Н. И. Лобачевский; ученый-физиолог, создатель русской физиологической школы И. М. Сеченов; П. Н. Нестеров — ас летного искусства — также занимался конструкторской деятельностью. В Нижнем Новгороде в 20‑х годах прошлого столетия было создано изобретение, положившее начало телевидению, светотехнике и сотовой связи. Нижегородский ученый Олег Лосев создал первый в мире транзистор, который позволял не только принимать радиосигналы на больших расстояниях, но и передавать их. Современные нижегородские ученые плодотворно работают на благо науки и общества. На их счету такие изобретения как инсулин в таблетках, уникальный экзоскелет для реабилитации людей с травмами спинного мозга, жидкие перчатки, прототипы вакцин против ВИЧ и COVID-19.
В 2022 году в регионе работало 99 организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Численность персонала, занятого научными исследованиями, составила 42,5 тыс. человек. Внутренние затраты нижегородских организаций на научные исследования и разработки ежегодно растут и в 2022 году достигли 101 млрд рублей.
Культурная столица России — 2024
В 2023 году Нижний Новгород получил на 2024 год титул «Культурная столица года». Город уже носил статусы Новогодней столицы (2022 год), Молодежной столицы (2023 год) и Столицы детского туризма (2022−2023 годы).
Развитие туристической индустрии для Нижегородской области — это одно из приоритетных направлений внутренней политики региона. По итогам 2022 года в регион было совершено 2,4 млн туристических поездок. Индустрия гостеприимства Нижегородской области в 2022 году представлена 527 единицами гостиниц, мотелей, хостелов, санаториев, баз отдыха
По материалам пресс-службы Нижегородстата.