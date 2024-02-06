В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — сказал дипломат.
По словам Корчунова, совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.
Арктический совет учредили в 1996 году, это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года.
В марте 2022 года западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.