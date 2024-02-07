Остались жена и маленький сын: преподаватель ИРНИТУ из Иркутска погиб во время проведения СВО

Преподаватель кафедры горных машин и электромеханических систем ИРНИТУ Виталий Перфильев погиб во время проведения СВО 16 января. Об этом сообщают на официальном сайте университета.
В 2013 он окончил Иркутский политех, после чего служил в войсках ВДВ. Через четыре года вернулся домой. Работал на кафедре учебным мастером, окончил аспирантуру. Преподавал студентам дисциплину «Стационарные машины», публиковал научные статьи.
— Его вспоминают как профессионала и наставника. На кафедре сибиряка ценили за хозяйственность. Виталий Перфильев мог разобраться с любым механизмом. А еще в рабочем кабинете он несколько лет назад посадил лимон. Теперь за этим деревцем бережно ухаживают коллеги. Он любил спорт, часто ходил в горы, был отличным садоводом, — говорят в ИРНИТУ.
В ИРНИТУ приносят соболезнование родным и близким погибшего. Университет окажет материальную помощь семье погибшего. На кафедре горных машин и электромеханических систем будет установлена мемориальная доска памяти.