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Президент Путин присвоил почетные звания трем жителям Воронежской области

Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент Владимир Путин присвоил почётные звания трем жителям Воронежской области, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены врач Воронежской областной детской клинической больницы № 2 Владимир Вечеркин, а также заведующий отделением данного медучреждения Геннадий Романцов.

Заведующему художественно-постановочной частью Бутурлиновского районного дома культуры «Октябрь» Николаю Вакуле за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Путин Владимир