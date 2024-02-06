Президент Путин присвоил почетные звания трем жителям Воронежской области

Президент Владимир Путин присвоил почётные звания трем жителям Воронежской области, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены врач Воронежской областной детской клинической больницы № 2 Владимир Вечеркин, а также заведующий отделением данного медучреждения Геннадий Романцов.
Заведующему художественно-постановочной частью Бутурлиновского районного дома культуры «Октябрь» Николаю Вакуле за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».