Студенты аграрных вузов Узбекистана смогут стажироваться в Великобритании

Таких договоренностей удалось достичь в ходе переговоров представителей посольства Узбекистана в Лондоне с главой британской фермы Aston Fruit Farm Чарльзом Лутоном и исполнительным директором компании Hops Labor Solutions Джимми Дэвисом.
Как сообщает «Дунё», британская сторона дала высокую оценку проводимым в Узбекистане реформам по развитию человеческих ресурсов и эффективному использованию их потенциала.
Ферма Aston Fruit Farm уже готова принять на стажировку представителей Ташкентского государственного аграрного университета и Самаркандского института сельскохозяйственных инноваций и исследований.
Ожидается, что благодаря этим стажировкам узбекские студенты и специалисты получат возможность усовершенствовать свои знания и навыки в аграрном секторе и применить их на практике в будущем.