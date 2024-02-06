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Студенты аграрных вузов Узбекистана смогут стажироваться в Великобритании

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. У студентов сельско-хозяйственных вузов Узбекистана появится возможность поехать на стажировку в Великобританию, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Таких договоренностей удалось достичь в ходе переговоров представителей посольства Узбекистана в Лондоне с главой британской фермы Aston Fruit Farm Чарльзом Лутоном и исполнительным директором компании Hops Labor Solutions Джимми Дэвисом.

Как сообщает «Дунё», британская сторона дала высокую оценку проводимым в Узбекистане реформам по развитию человеческих ресурсов и эффективному использованию их потенциала.

Ферма Aston Fruit Farm уже готова принять на стажировку представителей Ташкентского государственного аграрного университета и Самаркандского института сельскохозяйственных инноваций и исследований.

Ожидается, что благодаря этим стажировкам узбекские студенты и специалисты получат возможность усовершенствовать свои знания и навыки в аграрном секторе и применить их на практике в будущем.

образование