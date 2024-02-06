В Академии наук Молдовы не согласны с переводом прокуратуры в их здание

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Академия наук Молдовы (АНМ) обсудила на заседании президиума намерение Антикоррупционной прокуратуры (АП) перевести свой штат в здание этого научного учреждения.
О том, что данное строение рассматривается как возможная резиденция АП, ранее сообщила глава ведомства Вероника Драгалин в эфире одного из телеканалов.
В связи с этим президиум Академии наук опубликовал заявление, в котором выразил недоумение и несогласие с намерением «разместить в штаб-квартире АНМ Антикоррупционную прокуратуру, которая имеет особый режим, совершенно несовместимый с работой учреждения, связанного с исследованиями и инновациями».
«Президиум АНМ и академическое сообщество поддерживают усилия руководства республики по европейской интеграции и уделяют приоритетное внимание борьбе с коррупцией как важнейшему элементу этой интеграции. В то же время мы считаем, что жертвовать пространством деятельности Академии наук для достижения этой цели нецелесообразно».
Там также напомнили, что здание Академии наук было построено и сдано в эксплуатацию в 1955 году именно как резиденция АНМ, строение имеет историческое, архитектурное, художественное значение и внесено в реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством.
«Мы обращаемся к СМИ, общественному мнению, гражданскому сообществу и международным организациям в связи со сложившейся ситуацией и рассчитываем на поддержку всех сторонников будущего науки», — подчеркнули в Академии наук Молдовы.