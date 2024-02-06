В Академии наук Молдовы не согласны с переводом прокуратуры в их здание

«Президиум АНМ и академическое сообщество поддерживают усилия руководства республики по европейской интеграции и уделяют приоритетное внимание борьбе с коррупцией как важнейшему элементу этой интеграции. В то же время мы считаем, что жертвовать пространством деятельности Академии наук для достижения этой цели нецелесообразно».