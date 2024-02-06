В Ростовской области улицы назовут в честь погибших бойцов на СВО

В Волгодонске планируют назвать улицы города в честь погибших бойцов на СВО. Об этом сообщили в местной администрации.
— Фамилии военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга во время специальной военной операции и проживавших в городе Волгодонске, будут присвоены при образовании новых элементов улично-дорожной сети, — сообщили в администрации города.
Отметим, что с такой инициативой выступили горожане. Они обратились в комитет по архитектуре и градостроительству Волгодонска с инициативой переименовать улицы города в честь солдат, павших в специальной военной операции.