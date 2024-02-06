Белый дом заявил, что Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины

Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с прошлой осени. Администрация Байдена настаивает на принятии двухпартийного законопроекта, представленного накануне в сенате. Он предусматривает выделение дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, из которых $60 млрд пойдут на поддержку Украины, свыше $14 млрд — на помощь Израилю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США, а остальное — на иные цели.