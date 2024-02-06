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Белый дом заявил, что Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на помощь Израилю, если тот не будет включать финансирование для Украины и его одобрит конгресс. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома, опубликованном на сайте американской администрации.
Источник: AP 2023

Администрация США «решительно выступает против» принятия палатой представителей законопроекта HR 7217, предусматривающего выделение помощи только Израилю на финансовый год до 30 сентября, сказано в документе.

Белый дом назвал законопроект «циничным политическим маневром», не направленным на решение наиболее острых проблем национальной безопасности. Чтобы достичь соглашения о выделении средств одновременно Израилю и Украине, защите границ и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов по всему миру, администрация «месяцами» вела работу с сенаторами, говорится в заявлении.

«Администрация настоятельно призывает обе палаты конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президенту двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности. Если бы президенту был представлен этот законопроект, тот наложил бы вето», — сказано в документе.

Законопроект, о котором идет речь, представил 3 февраля сенатор-республиканец от штата Калифорния Кен Калверт. Он предусматривает предоставление $17,6 млрд Израилю без помощи Украине и финансирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности на границе с Мексикой.

Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с прошлой осени. Администрация Байдена настаивает на принятии двухпартийного законопроекта, представленного накануне в сенате. Он предусматривает выделение дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, из которых $60 млрд пойдут на поддержку Украины, свыше $14 млрд — на помощь Израилю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США, а остальное — на иные цели.

Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса Стив Скэлис заявил, что законопроект не будут выносить на голосование в палате представителей.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. В Кремле настаивают, что это не изменит исхода конфликта.