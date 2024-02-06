Белый дом заявил, что Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины

Администрация США «решительно выступает против» принятия палатой представителей законопроекта HR 7217, предусматривающего выделение помощи только Израилю на финансовый год до 30 сентября, сказано в документе.
Белый дом назвал законопроект «циничным политическим маневром», не направленным на решение наиболее острых проблем национальной безопасности. Чтобы достичь соглашения о выделении средств одновременно Израилю и Украине, защите границ и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов по всему миру, администрация «месяцами» вела работу с сенаторами, говорится в заявлении.
«Администрация настоятельно призывает обе палаты конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президенту двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности. Если бы президенту был представлен этот законопроект, тот наложил бы вето», — сказано в документе.
Законопроект, о котором идет речь, представил 3 февраля сенатор-республиканец от штата Калифорния Кен Калверт. Он предусматривает предоставление $17,6 млрд Израилю без помощи Украине и финансирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности на границе с Мексикой.
Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с прошлой осени. Администрация Байдена настаивает на принятии двухпартийного законопроекта, представленного накануне в сенате. Он предусматривает выделение дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, из которых $60 млрд пойдут на поддержку Украины, свыше $14 млрд — на помощь Израилю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США, а остальное — на иные цели.
Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса Стив Скэлис заявил, что законопроект не будут выносить на голосование в палате представителей.
Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. В Кремле настаивают, что это не изменит исхода конфликта.