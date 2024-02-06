Алексей Текслер наградил председателя комитета заксобрания Челябинской области: за какие заслуги

За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью «За вклад в развитие Челябинской области» был награжден председатель комитета законодательного собрания области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. Награда вручена в год 30-летия южноуральского парламента.
Анатолий Брагин возглавлял прокуратуру области более 7 лет с 1997 по 2004 год. Депутат Законодательного собрания Челябинской области IV, VI, VII созывов. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Почетный гражданин Челябинской области (2019 год). Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
Также Алексей Текслер наградил почетными грамотами губернатора Челябинской области, 12 ветеранов прокуратуры и вручил благодарственное письмо коллективу областной прокуратуры.