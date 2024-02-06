Алексей Текслер наградил председателя комитета заксобрания Челябинской области: за какие заслуги

За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью «За вклад в развитие Челябинской области» был награжден председатель комитета законодательного собрания области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. Награда вручена в год 30-летия южноуральского парламента.