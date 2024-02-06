Хоким Ахангарана ушел в отставку

«Ахангаран занимает такое же место в моем сердце, как и мой родной город. Во всем, чего я добился на пути развития города, неоценим ваш труд. Я прошу прощения у всех вас, если кого-то обидел в процессе. Прощай, Ахангаран. Прощай, мой дорогой город», — отметил экс-хоким Ахангарана.