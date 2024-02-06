Хоким Ахангарана ушел в отставку

В своем обращении, опубликованном пресс-службой хокимията Ахангарана, Эшонкулов поблагодарил президента за возможность работать «плечом к плечу» и горожан за их вклад в развитие города, а также попросил прощение у тех, кого мог обидеть.
«Ахангаран занимает такое же место в моем сердце, как и мой родной город. Во всем, чего я добился на пути развития города, неоценим ваш труд. Я прошу прощения у всех вас, если кого-то обидел в процессе. Прощай, Ахангаран. Прощай, мой дорогой город», — отметил экс-хоким Ахангарана.
Акром Эшонкулов родился в 1976 году в Куйи-Чирчикском районе Ташкентской области.
Он окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова и Ташкентский государственный экономический университет (магистратура). По специальности экономист.
До назначения хокимом Ахангарана работал врио главного специалиста по комплексному социально-экономическому развитию города Алмалыка Ташкентской области отдела социально экономического развития городов республиканского подчинения Кабинета министров.
В разные годы также работал руководителем информационно-аналитической группы хокимията Ташкентской области, первым заместителем хокима Ахангарана и хокимом города, а также врио хокима Ахангаранского района.